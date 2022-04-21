Об этом заявила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире общенационального марафона.



"Мы знаем, что россияне начали использовать мобильные крематории. Но в Мариуполе они совершили так много преступлений, что это их не спасет. Город 53-й день в полной блокаде, и сейчас нам в первую очередь важно его деблокировать", - сказала Ирина Венедиктова.

Напомним, сегодня, 21 апреля, президент Франции обратился в Россию с призывом разрешить жителям Мариуполя покинуть город.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил , что Путин и Шойгу планировали создать концлагеря для украинцев в Западной Сибири.

В поселке Мангуш кафиры массово хоронят погибших мариупольцев в братских могилах. Спутник зафиксировал 300-метровое место захоронения.