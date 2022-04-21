В Мариуполе так много зверств россиян, что мобильные крематории не помогут, – Венедиктова
Для того чтобы скрыть свои дикие преступления в Мариуполе, россияне решили использовать мобильные крематории.
Об этом заявила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире общенационального марафона.
"Мы знаем, что россияне начали использовать мобильные крематории. Но в Мариуполе они совершили так много преступлений, что это их не спасет. Город 53-й день в полной блокаде, и сейчас нам в первую очередь важно его деблокировать", - сказала Ирина Венедиктова.
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