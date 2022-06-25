В Мариуполе стремительно ухудшилась ситуация с едой
В Мариуполе категорически не хватает пищи из-за сокращения гуманитарной помощи и возвращения людей из приморских поселков
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .
"Гуманитарная ситуация стремительно ухудшается. Кроме кризиса с питьевой водой стремительно ухудшилась ситуация с едой", - отметил он.
Нехватка питания вызвана сокращением гуманитарной помощи, а также возвращением мариупольцев из приморских поселков, в которые "гуманитарку" вообще не завозят.
"Итог – большие тысячные очереди. Еды категорически не хватает", – подчеркнул советник мэра.
- 21 июня советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что мариупольцы имеют доступ к питьевой воде в лучшем случае раз в неделю .
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