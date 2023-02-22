В Мариуполе снова раздались взрывы

Об этом сообщили в телеграм-канале Мариупольского горсовета.

"Мариуполь. Слышны взрывы в Кальмиусском районе. Пока сообщают о двух взрывах, в 22:51 и 22:53 в районе завода им. Ильича. Надеемся, что наши Защитники продолжают бить по позициям российских оккупантов", – говорится в сообщении.