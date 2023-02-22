В Мариуполе снова раздались взрывы
Во временно оккупированном Мариуполе поздно вечером 22 февраля раздалось по меньшей мере два взрыва
Об этом сообщили в телеграм-канале Мариупольского горсовета.
"Мариуполь. Слышны взрывы в Кальмиусском районе. Пока сообщают о двух взрывах, в 22:51 и 22:53 в районе завода им. Ильича. Надеемся, что наши Защитники продолжают бить по позициям российских оккупантов", – говорится в сообщении.
- Во временно оккупированном Мариуполе вечером 21 февраля раздалось 11 взрывов: горсовет подтвердил уничтожение состава БК оккупантов.
- Днем 22 февраля в городе во второй раз за сутки прозвучала серия взрывов, работала враждебная ПВО, также подтвердили попадание во вражеский состав
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