В Мариуполе снаряды попали в школу и многоэтажный жилой дом
Вечером 25 февраля в Мариуполе Донецкой области снаряды попали в школу и двенадцатиэтажный жилой дом, три человека пострадали
Об этом сообщает ГСЧС .
Около 19:20 снаряд попал в здание школы №48, в которой не было людей, а также в двенадцатиэтажный жилой дом, где затем произошло возгорание.
В результате три человека пострадали.
К тушению огня привлекли четырех сотрудников и одну единицу техники ГСЧС.
Сфотографировать доказательства того, что россияне стреляют по гражданским, не удалось, поскольку на этой позиции тяжелые для работы условия.
В ГСЧС отметили, что обстрелы вели по школам, детсадам и жилым домам.
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