В Мариуполе снаряды попали в школу и многоэтажный жилой дом

Об этом сообщает ГСЧС .



Около 19:20 снаряд попал в здание школы №48, в которой не было людей, а также в двенадцатиэтажный жилой дом, где затем произошло возгорание.



В результате три человека пострадали.



К тушению огня привлекли четырех сотрудников и одну единицу техники ГСЧС.



Сфотографировать доказательства того, что россияне стреляют по гражданским, не удалось, поскольку на этой позиции тяжелые для работы условия.



В ГСЧС отметили, что обстрелы вели по школам, детсадам и жилым домам.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb