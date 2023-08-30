Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией В Мариуполе слышны взрывы: оккупанты подняли авиацию, работает ПВО, - Андрющенко

В Мариуполе слышны взрывы: оккупанты подняли авиацию, работает ПВО, - Андрющенко

30 августа, 2023 среда
09:37
Война с Россией

В среду, 30 августа, во временно оккупированном Мариуполе раздались взрывы. Предварительно, в городе работала ПВО. Также известно, что захватчики подняли авиацию

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Отмечается, что работа вражеской ПВО была зафиксирована над Центральным и Кальмиусским районами города.

"Одновременно авиация оккупантов пошла с направления Ростова-на-Дону. Предхлопок на марше, уровень тревожности растет", - добавил Андрющенко.

  • В ночь с 29 на 30 августа российская ПВО якобы сработала во временно оккупированном Севастополе, Московской, Рязанской, Калужской, Брянской и Орловской областях.
  • Утром среды, 30 августа, Россия обвинила Украину в атаке двумя беспилотниками по телебашне в Брянской области. Также там сообщили о взрыве в здании управления следственного комитета РФ.
Украина
Мариуполь
оккупированные территории
окупанти
Читайте также:
29 августа, 2023 вторник
Россия обвинила Украину в атаке БПЛА по Тульской области, над Черным морем якобы сбили еще один дрон
29 августа, 2023 вторник
Украинцы назвали месячный уровень дохода, который считают достаточным для жизни
29 августа, 2023 вторник
Дубинский зарегистрировал законопроект о мобилизации нардепов
Киев
+31°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.39
    Покупка 37.39
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 40.6
    Продажа 41.68
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
30 августа
10:20
Индийская миссия на южном полюсе Луны обнаружила серу
10:00
OPINION
Чей Новгород?
09:58
Силы обороны имели успех на двух направлениях юга
09:45
Hyundai, Kia, Mercedes-Benz и Porsche отзывают более 210 тыс. автомобилей в Корее из-за неисправных деталей
09:44
Обновлено
Атака РФ по Украине: в Киеве есть погибшие и раненые, в Житомирской области повреждены объект инфраструктуры и железнодорожное полотно
09:40
Эксклюзив
"Маскируют свои возможности": Згурец назвал важную деталь относительно ракет, которыми 30 августа атаковали Украину
09:39
РФ отказалась расследовать авиакатастрофу самолета Пригожина по международным правилам
09:30
Обновлено
Украинская ПВО уничтожила 28 ракет и 15 беспилотников во время ночной атаки противника
09:27
Эксклюзив
Военный: ВСУ активно работают над тем, чтобы пойти в наступление на Угледарском направлении
09:26
Британская разведка объяснила, почему российские военные отказываются воевать против Украины
09:19
В Черном море на дежурстве находятся 5 вражеских кораблей: есть ли ракетоносители
08:57
Россияне заявили о взрыве в здании управления Следственного комитета и атаке дронов на телебашню в Брянске
08:47
На Купянско-Лиманском направлении россияне пытаются штурмовыми отрядами прорвать оборону, на Бахмутском - горячие бои, - Сырский
08:08
Обновлено
Потери России на войне в Украине превысили 262 тыс. военных, - Генштаб ВСУ
08:00
OPINION
Игорь Попов
Можно ли проводить выборы во время войны
07:55
Эксклюзив
Журналист из Херсона рассказал, где может жить коллаборант Сальдо
07:20
ISW: Российское минобороны усиливает цензуру по освещению войны в Украине
06:59
Apple объявила дату осенней презентации, где покажет iPhone 15
06:50
Пропагандисты обвиняют минобороны РФ в попытке скрыть жестокое обращение с военными в Херсонской области, - ISW
06:16
Пентагон
В Пентагоне заверили, что средств для удовлетворения потребностей Украины хватит
06:00
Лига чемпионов: расписание решающих матчей квалификации
04:00
Обновлено
Псков
Россия обвинила Украину в масштабной атаке беспилотников
03:54
Зинченко назвал имя самого недооцененного футболиста АПЛ
02:04
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 29 августа
01:42
Обновлено
В Москве перекрывали воздушное пространство над аэропортом Внуково
01:35
Кулеба и Столтенберг обсудили дальнейшие действия Украины по вступлению в НАТО
01:04
Свитолина и Цуренко вышли во второй круг US Open
00:38
Обновлено
Аэродром Пскова атаковали дроны: в РФ заявили о повреждении самолётов Ил-76
00:34
Лига чемпионов: определились три участника группового этапа
00:01
Обновлено
Нарушал ПДД и сопротивлялся: В Днепре патрульный смертельно ранил водителя авто
2023, вторник
29 августа
23:32
В РФ вблизи Геленджика бушует масштабный лесной пожар
23:04
Трое жителей Херсонщины погибли от подрывов на российских минах
22:53
На фото украинская семья, прибывшая в аэропорт Торонто
Турецкая авиакомпания первой в Европе вводит рейсы с зонами без детей
22:26
Кремль имеет долгую историю убийств оппонентов - Белый дом о смерти Пригожина
21:22
Аналитика
Сергей Згурец
ВСУ осталось продвинуться на 20 км, чтобы нарушить логистику окупантов на южном направлении. Колонка Сергея Згурца
21:20
Эксклюзив
Зеленский заявил о "дожимании" РФ в Крыму: Огрызко рассказал, что это может значить
21:19
Большая доза антибиотика и сокращенный период лечения туберкулеза эффективны и безопасны, - исследование
21:16
Только для гуманитарных целей: Швейцария дарит Украине машину для разминирования с сопутствующим оборудованием
21:04
Враг не может ни выйти из Бахмута, ни свободно двигаться в нем, ВСУ вышли на много господствующих высот, - Маляр
20:43
Ракеты для ПВО, артснаряды и Javelin: США выделяют пакет военной помощи Украине на $250 млн
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV