В Мариуполе слышны взрывы: оккупанты подняли авиацию, работает ПВО, - Андрющенко
В среду, 30 августа, во временно оккупированном Мариуполе раздались взрывы. Предварительно, в городе работала ПВО. Также известно, что захватчики подняли авиацию
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Отмечается, что работа вражеской ПВО была зафиксирована над Центральным и Кальмиусским районами города.
"Одновременно авиация оккупантов пошла с направления Ростова-на-Дону. Предхлопок на марше, уровень тревожности растет", - добавил Андрющенко.
- В ночь с 29 на 30 августа российская ПВО якобы сработала во временно оккупированном Севастополе, Московской, Рязанской, Калужской, Брянской и Орловской областях.
- Утром среды, 30 августа, Россия обвинила Украину в атаке двумя беспилотниками по телебашне в Брянской области. Также там сообщили о взрыве в здании управления следственного комитета РФ.
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