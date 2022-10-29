Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме .

Отлеты раздаются в Центральном районе возле рынка "Азовский" (рядом с новым российским кварталом). Также взрывы слышны в Левобережном районе вблизи бывшего пивзавода.

"Источники из города говорят, что похоже на использование систем ПВО С-300. Возможно, это связано с военной ситуацией по линии Угледара - Волновахи", - заметил Петр Андрющенко.

Кроме того, взрывы раздаются вблизи площади Победы в Левобережном районе: детонируют снаряды из-за сноса домов.

26 октября во временно оккупированный Мариуполь прибыли четыре КамАЗа с мобилизованными россиянами.

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