В Мариуполе слышны взрывы
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области 29 октября раздаются звуки отлетов
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме .
Отлеты раздаются в Центральном районе возле рынка "Азовский" (рядом с новым российским кварталом). Также взрывы слышны в Левобережном районе вблизи бывшего пивзавода.
"Источники из города говорят, что похоже на использование систем ПВО С-300. Возможно, это связано с военной ситуацией по линии Угледара - Волновахи", - заметил Петр Андрющенко.
Кроме того, взрывы раздаются вблизи площади Победы в Левобережном районе: детонируют снаряды из-за сноса домов.
- 26 октября во временно оккупированный Мариуполь прибыли четыре КамАЗа с мобилизованными россиянами.
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