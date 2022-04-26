В Мариуполе ситуация трагическая, но боевые действия там не ведутся, - Путин генсеку ООН
В Москве президент РФ Владимир Путин провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем
Как сообщает российское пропагандистское СМИ ТАСС, Путин заверил Гутерреша в том, что в Мариуполе боевые действия завершены.
"Ситуация в Мариуполе трагическая, но боевые действия там закончены, в плен в Мариуполе сдались более 1,3 тыс. украинских военных", - сказал Путин.
По его словам, завод "Азовсталь" в Мариуполе "полностью изолирован, но боевые действия в нем не ведутся".
Однако в действительности ситуация в Мариуполе кардинально отличается от той, что рассказывает Путин. Только в эту ночь, 26 апреля, по Азовстали было сброшено 35 авиационных бомб. Пострадали многие гражданские. А "зеленый коридор" для Азовстали оказался очередной ловушкой с обстрелами артиллерии.
- Напомним, на Азовстали находятся более тысячи женщин и детей и более полутысячи раненых. Российские военные безуспешно пытаются захватить Азовсталь, несмотря на заявления о прекращении наступления.
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