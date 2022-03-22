В Мариуполе сбили вражеский самолет

Об этом идет речь в сообщении горсовета.



"В 16:45 в районе бассейна "Нептун" наши защитники сбили один из самолетов российских оккупантов, который последние недели уничтожал наш город. Так будет с каждым врагом! С каждым, кто посягнул на нашу свободу, на наш город!" - говорится в сообщении.





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