Об этом сообщила омбудсман Людмила Денисова в телеграме.

"В Мариуполе оккупанты планируют с нового учебного года полностью русифицировать обучение, внедрив свои стандарты. В рамках "адаптации" к переходу на российские программы в школах будут преподавать всего три предмета: русский язык и литературу; историю России и математику", - отметила она.

Также россияне провели "организационно-методическое" собрание учителей, которых принуждают к сотрудничеству в образовательном процессе. Несогласным угрожают фильтрационными лагерями и ограничением гумпомощи.

"Привлечение детей к обучению вблизи зоны активных боевых действий представляет прямую угрозу их жизни и безопасности и является прямым нарушением статьи 38 Конвенцией ООН о правах ребенка. Навязывание образования страны-оккупанта противоречит статье 29 Конвенции ООН о правах ребенка, которая устанавливает, что образование ребенка должно быть направлено на воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения", - подчеркнула омбудсман.

Людмила Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину с просьбой учесть эти несоблюдения прав ребенка.

20 мая сообщалось, что российские военные собираются ввести в мариупольских школах российскую систему образования. Местных учителей принуждают сотрудничать

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