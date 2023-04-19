В Мариуполе с начала оккупации менее 5% горожан получили гражданство РФ, - депутат горсовета Забавин
В Мариуполе с начала российской оккупации менее 5% жителей добровольно стали гражданами РФ, поэтому россияне ввели принудительную паспортизацию
Об этом заявил депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин в эфире Еспресо.
"К сожалению, Мариуполь живет принудительной паспортизацией горожан, которые за год устроили ей сопротивление. За год оккупации паспорта получили менее 5% от общего количества населения. Это преимущественно коллаборанты и предатели", - подчеркнул он.
По словам депутата, больше никто из горожан не хотел брать российское гражданство, поэтому оккупанты устроили принудительную паспортизацию. В результате этого пожилые люди не смогут получать пенсии, пособие без паспорта РФ.
"Они делают так, что, чтобы даже уборщиком устроиться, нужно быть гражданином этой террористической страны. Многие просто вынуждены получать эту позорную тряпку", - отметил Дмитрий Забавин.
- 6 апреля советник мэра Петр Андрющенко сообщил, что в Мариупольском районе оккупанты набирают подростков в "добровольческую дружину" и учат воевать.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.4
Покупка 37.4Продажа 38.18
-
EUR
Покупка 40.62Продажа 41.61
- Актуальное
- Важное