Об этом заявил депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин в эфире Еспресо.

"К сожалению, Мариуполь живет принудительной паспортизацией горожан, которые за год устроили ей сопротивление. За год оккупации паспорта получили менее 5% от общего количества населения. Это преимущественно коллаборанты и предатели", - подчеркнул он.

По словам депутата, больше никто из горожан не хотел брать российское гражданство, поэтому оккупанты устроили принудительную паспортизацию. В результате этого пожилые люди не смогут получать пенсии, пособие без паспорта РФ.

"Они делают так, что, чтобы даже уборщиком устроиться, нужно быть гражданином этой террористической страны. Многие просто вынуждены получать эту позорную тряпку", - отметил Дмитрий Забавин.