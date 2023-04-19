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Эксклюзив

В Мариуполе с начала оккупации менее 5% горожан получили гражданство РФ, - депутат горсовета Забавин

19 апреля, 2023 среда
08:55
Война с Россией

В Мариуполе с начала российской оккупации менее 5% жителей добровольно стали гражданами РФ, поэтому россияне ввели принудительную паспортизацию

Об этом заявил депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин в эфире Еспресо.

"К сожалению, Мариуполь живет принудительной паспортизацией горожан, которые за год устроили ей сопротивление. За год оккупации паспорта получили менее 5% от общего количества населения. Это преимущественно коллаборанты и предатели", - подчеркнул он.

По словам депутата, больше никто из горожан не хотел брать российское гражданство, поэтому оккупанты устроили принудительную паспортизацию. В результате этого пожилые люди не смогут получать пенсии, пособие без паспорта РФ.

"Они делают так, что, чтобы даже уборщиком устроиться, нужно быть гражданином этой террористической страны. Многие просто вынуждены получать эту позорную тряпку", - отметил Дмитрий Забавин.

  • 6 апреля советник мэра Петр Андрющенко сообщил, что в Мариупольском районе оккупанты набирают подростков в "добровольческую дружину" и учат воевать.
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