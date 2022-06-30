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В Мариуполе с 1 июля россияне будут изымать имущество предпринимателей, у которых нет регистрации в РФ или "ДНР"

30 июня, 2022 четверг
13:28
война с Россией

В Мариуполе с 1 июля оккупанты будут передавать в собственность РФ или "ДНР" имущество предпринимателей, не зарегистрированных в России или непризнанной республике. Читайте здесь

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме .

"Сегодня последний день украинского предпринимательства в оккупированном Мариуполе. Кто на завтра не получает регистрацию банановой республики, или нет регистрации в России, - ведет незаконную хозяйственную деятельность. Все имущество может быть изъято и передано в собственность "молодой республики". Даже у уличных торговцев", – подчеркнул он.

На этой неделе россияне планируют провести рейды на стихийных рынках, чтобы выявить "нарушителей".

"Хотя на самом деле для запуска проекта "можем порешать" от Евгения Бодягина (замглавы оккупационной администрации Мариуполя) и его сообщника Фтица (руководитель оккупационной районной администрации Центрального района)", - отметил советник мэра.

  • С 1 июля в Мариуполе россияне будут выдавать гумпомощь только нетрудоспособным, а заработать деньги можно, только разбирая завалы.

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