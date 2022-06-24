В Мариуполе РПЦ призвала коллаборантов восстановить храмы и молиться за армию РФ
В Мариуаполь 23 июня с целью инспекции приехала делегация московского патриархата в виде большого кортежа из священников и военной охраны
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Как рассказывает Андрющенко, священников оккупанты и местные коллаборанты провезли по церквям, а также провели экскурсию в разбомбленный Драмтеатр, где в результате российских бомбежек погибли сотни украинцев.
Попы дали коллаборантам указания и призвали возобновить в первую очередь работу храмов, где увеличить количество молебнов в защиту войск РФ. Местным священнослужителям приказали усилить пропаганду через молитвы по "невинно убиенным украинскими военными".
Кроме того, российские священники поручили коллаборантам разобраться с Храмом Святителя Петра Могилы УПЦ. "Снести или переделать под каноны РПЦ".
"Московский патриархат продолжает работать как полноценная ФСБ", – комментирует Андрющенко.
- Напомним, 26 мая УПЦ МП объявила о "полной самостоятельности и независимости" от Москвы, осудила Кирилла и выдвинула условия ПЦУ для переговоров.
- После этого Крымская епархия УПЦ МП заявила, что остается в ведении патриарха Кирилла.
- А 7 июня Синод Русской православной церкви в Москве осудил Собор Украинской православной церкви Московского патриархата, на котором раздались заявления о независимости
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