В Мариуполе РПЦ призвала коллаборантов восстановить храмы и молиться за армию РФ

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Как рассказывает Андрющенко, священников оккупанты и местные коллаборанты провезли по церквям, а также провели экскурсию в разбомбленный Драмтеатр, где в результате российских бомбежек погибли сотни украинцев.



Попы дали коллаборантам указания и призвали возобновить в первую очередь работу храмов, где увеличить количество молебнов в защиту войск РФ. Местным священнослужителям приказали усилить пропаганду через молитвы по "невинно убиенным украинскими военными".



Кроме того, российские священники поручили коллаборантам разобраться с Храмом Святителя Петра Могилы УПЦ. "Снести или переделать под каноны РПЦ".



"Московский патриархат продолжает работать как полноценная ФСБ", – комментирует Андрющенко.

Напомним, 26 мая УПЦ МП объявила о "полной самостоятельности и независимости" от Москвы, осудила Кирилла и выдвинула условия ПЦУ для переговоров.

После этого Крымская епархия УПЦ МП заявила, что остается в ведении патриарха Кирилла.

А 7 июня Синод Русской православной церкви в Москве осудил Собор Украинской православной церкви Московского патриархата, на котором раздались заявления о независимости