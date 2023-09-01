В Мариуполе российские оккупанты уничтожили 180 тыс. книг и 4 библиотеки, - горсовет
Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе уничтожили более 180 тысяч книг и четыре библиотеки. До полномасштабного вторжения библиотечный фонд города насчитывал 360 тысяч книг
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
"Библиотечный фонд Мариуполя до полномасштабного вторжения насчитывал 360 тысяч книг. По предварительной информации, 50% изданий сгорели во время обстрелов, или были ликвидированы, как "экстремистские", - отметили в сообщении.
Фото: Мариупольский городской совет
По данным горсовета, четыре библиотеки разрушены или имеют критические повреждения. В уцелевшие захватчики завозят литературу с территории России и переименовывают названия.
- Еще в феврале 2023 года сообщалось, что россияне на временно оккупированных территориях изымают украинские книги из фондов общих и школьных библиотек: позже их сжигают в котельных.
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