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В Мариуполе российские оккупанты уничтожили 180 тыс. книг и 4 библиотеки, - горсовет

1 сентября, 2023 пятница
18:27
Война с Россией

Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе уничтожили более 180 тысяч книг и четыре библиотеки. До полномасштабного вторжения библиотечный фонд города насчитывал 360 тысяч книг

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Библиотечный фонд Мариуполя до полномасштабного вторжения насчитывал 360 тысяч книг. По предварительной информации, 50% изданий сгорели во время обстрелов, или были ликвидированы, как "экстремистские", - отметили в сообщении.

Фото: Мариупольский городской совет

По данным горсовета, четыре библиотеки разрушены или имеют критические повреждения. В уцелевшие захватчики завозят литературу с территории России и переименовывают названия.

  • Еще в феврале 2023 года сообщалось, что россияне на временно оккупированных территориях изымают украинские книги из фондов общих и школьных библиотек: позже их сжигают в котельных.
Культура
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Мариуполь
оккупированные территории
окупанти
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