В Мариуполе российские оккупанты уничтожили 180 тыс. книг и 4 библиотеки, - горсовет

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Библиотечный фонд Мариуполя до полномасштабного вторжения насчитывал 360 тысяч книг. По предварительной информации, 50% изданий сгорели во время обстрелов, или были ликвидированы, как "экстремистские", - отметили в сообщении.

Фото: Мариупольский городской совет

По данным горсовета, четыре библиотеки разрушены или имеют критические повреждения. В уцелевшие захватчики завозят литературу с территории России и переименовывают названия.