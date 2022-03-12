В Мариуполе российские оккупанты обстреляли мечеть, где скрывались более 80 человек
Российские захватчики открыли огонь по мечети в Мариуполе, в которой скрывались более 80 человек, в том числе граждане Турции
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в Twitter, передает Еспресо.TV .
"Мечеть султана Сулеймана Пышного и его жены Роксоланы (Хюррем Султан) в Мариуполе подверглась обстрелу российскими захватчиками. Там скрываются более 80 взрослых и детей, в том числе граждане Турции", - отметили в ведомстве.
Напомним, в Мариуполе за 12 суток блокады российскими оккупационными войсками были убиты 1582 мирных жителя.
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