В Мариуполе российские оккупанты обстреляли мечеть, где скрывались более 80 человек

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в Twitter, передает Еспресо.TV .



"Мечеть султана Сулеймана Пышного и его жены Роксоланы (Хюррем Султан) в Мариуполе подверглась обстрелу российскими захватчиками. Там скрываются более 80 взрослых и детей, в том числе граждане Турции", - отметили в ведомстве.



Напомним, в Мариуполе за 12 суток блокады российскими оккупационными войсками были убиты 1582 мирных жителя.

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