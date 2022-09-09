Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме.

"И новость дня из Мариуполя. На Восточном дали воду! Ну, как дали. Включили. Ненадолго. Как только реки омыли все дороги и бордюры, снова выключили. Показали и достаточно. Издевательство над городом продолжается..." - отметил он.

17 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты не решают проблемы с водоснабжением. Очереди за водой увеличиваются, а горожане извлекают ее преимущественно из уличных рек.

В Мариуполе ямы с дождевой водой являются единственным способом помыться и постирать вещи.

21 июня советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что мариупольцы имеют доступ к питьевой воде в лучшем случае раз в неделю .

24 июня россияне частично восстановили водоснабжение, но некоторые дома затопило , а в других подача воды была очень слабой.

10 июля в Мариуполе россияне включили водоснабжение из-за бунтов местных, но в результате некачественного ремонта труб затопило город .

16 июля в части Мариуполя исчезло водоснабжение из-за неудачных попыток россиян подключить электричество в городе.

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