В Мариуполе россияне в упор расстреляли из танка 5-этажку, в подвале которой укрывались 16 человек. Есть видео

Сделанная с помощью дрона запись появилась на официальном ТГ-канале подразделения, информирует Еспресо.TV .



На танке видна буква Z – отличие оккупантов.

В подвале 5-этажки во время обстрела, как заявляет пресс-служба "Азова", находились 16 мирных жителей. Военных там, как утверждается, не было.На следующий день оккупанты выводят оттуда уцелевших людей: толкают и подгоняют раненых и пожилых жителей. Их ставят на колени. Что дальше будет с этими людьми – неизвестно."На этом видео - наглядная демонстрация, почему гражданские жители Мариуполя, в том числе скрывающиеся на территории завода "Азовсталь", боятся выходить из подвалов и не верят оккупантам относительно возможности безопасной эвакуации из города", - отмечают в "Азове".