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В Мариуполе россияне в упор расстреляли из танка 5-этажку, в подвале которой укрывались 16 человек. Есть видео
Бойцы добровольческого полка "Азов" в субботу, 30 апреля 2022 года, опубликовали видео, где россияне в упор обстреливают из танка пятиэтажный дом
Сделанная с помощью дрона запись появилась на официальном ТГ-канале подразделения, информирует Еспресо.TV .
На танке видна буква Z – отличие оккупантов.
В подвале 5-этажки во время обстрела, как заявляет пресс-служба "Азова", находились 16 мирных жителей. Военных там, как утверждается, не было.
На следующий день оккупанты выводят оттуда уцелевших людей: толкают и подгоняют раненых и пожилых жителей. Их ставят на колени. Что дальше будет с этими людьми – неизвестно.
"На этом видео - наглядная демонстрация, почему гражданские жители Мариуполя, в том числе скрывающиеся на территории завода "Азовсталь", боятся выходить из подвалов и не верят оккупантам относительно возможности безопасной эвакуации из города", - отмечают в "Азове".
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