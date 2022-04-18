В Мариуполе россияне уже убили около 22 тысяч человек, - советник мэра

Об этом советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в эфире телеканала Рада .

По его словам, точное количество жертв подсчитать невозможно, но по предварительным данным погибли 22 тысячи человек.

"Количество жертв в городе он не может назвать точно по понятным причинам. Обновлений пока нет, но уже есть предыдущая цифра. Мы продолжаем подчеркивать, что погибших около 22 тысяч. К сожалению, эти цифры будут меняться и явно не в сторону уменьшения", – сказал Андрющенко.

11 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в заблокированном Мариуполе количество погибших людей достигает десятков тысяч человек.

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