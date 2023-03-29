В Мариуполе россияне устраивают для школьников "субботники", заставляя убирать улицы и рвать траву, - Андрющенко

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Мариуполь просто несется обратно в совок. Теперь школьные субботники. Это когда принудительно тебя вместо свободного времени или учебы выгоняют убирать улицу, рвать траву или еще что-то. Ты это не делаешь, но вид что что-то происходит – присутствует. И вот снова в Мариуполе временно растет поколение, которое также будет иметь аллергию на слово "субботник", - написал Андрющенко под фото с "субботника".