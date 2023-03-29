В Мариуполе россияне устраивают для школьников "субботники", заставляя убирать улицы и рвать траву, - Андрющенко
Во временно оккупированном Мариуполе российские коллаборанты издеваются над украинскими детьми и заставляют их убирать улицы уничтоженного города
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
"Мариуполь просто несется обратно в совок. Теперь школьные субботники. Это когда принудительно тебя вместо свободного времени или учебы выгоняют убирать улицу, рвать траву или еще что-то. Ты это не делаешь, но вид что что-то происходит – присутствует. И вот снова в Мариуполе временно растет поколение, которое также будет иметь аллергию на слово "субботник", - написал Андрющенко под фото с "субботника".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.46
Покупка 37.46Продажа 38.32
-
EUR
Покупка 40.3Продажа 41.17
- Актуальное
- Важное