Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .

"Мариуполь. Снос домов. Процесс после смены оккупационных властей в Донецкой области значительно ускорился. Массово сообщают о запланированном сносе. После решения оккупантов о сносе домов вход жильцам в свои квартиры, даже если они в уцелевшей части дома, ограничивается из-за "опасности". Личные вещи забирать не позволяют. При разбирании завалов и сносе домов территория работ охраняется оккупантами", - отметил он.

Также в городе дежурят медики для скорой помощи российским эмчаэсникам. По словам мариупольцев, головокружение и острая реакция желудка стали массовой реакцией на обнаруженные тела погибших под завалами.

"Видимо из-за этого проведена очередная ротация личного состава МЧС России - даже нелюди не выдерживают последствий своей бесчеловечности. Погибших так и продолжают убирать вместе со строительным мусором", - подчеркнул Петр Андрющенко.

4 июня писали, что в Мариуполе россияне сносят обстрелянные дома , а тела погибших жителей вывозят на мусорный полигон, чтобы уничтожить доказательства убийства ими гражданских.

9 июня россияне начали окончательно сносить обстрелянные дома, не отыскивая под завалами тел погибших.

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