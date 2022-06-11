В Мариуполе россияне ускорили снос обстрелянных ими домов: людям не дают забрать вещи
В Мариуполе россияне ускоренно сносят обстрелянные ими же дома, а жильцам уцелевших квартир не дают забрать вещи
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .
"Мариуполь. Снос домов. Процесс после смены оккупационных властей в Донецкой области значительно ускорился. Массово сообщают о запланированном сносе. После решения оккупантов о сносе домов вход жильцам в свои квартиры, даже если они в уцелевшей части дома, ограничивается из-за "опасности". Личные вещи забирать не позволяют. При разбирании завалов и сносе домов территория работ охраняется оккупантами", - отметил он.
Также в городе дежурят медики для скорой помощи российским эмчаэсникам. По словам мариупольцев, головокружение и острая реакция желудка стали массовой реакцией на обнаруженные тела погибших под завалами.
"Видимо из-за этого проведена очередная ротация личного состава МЧС России - даже нелюди не выдерживают последствий своей бесчеловечности. Погибших так и продолжают убирать вместе со строительным мусором", - подчеркнул Петр Андрющенко.
- 4 июня писали, что в Мариуполе россияне сносят обстрелянные дома , а тела погибших жителей вывозят на мусорный полигон, чтобы уничтожить доказательства убийства ими гражданских.
- 9 июня россияне начали окончательно сносить обстрелянные дома, не отыскивая под завалами тел погибших.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.06
Покупка 34.06Продажа 34.94
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 37.2
- Актуальное
- Важное