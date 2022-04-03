В Мариуполе россияне убили не менее 5 тысяч мирных жителей, - глава Донецкой ОВА Кириленко
В Мариуполе от рук российских оккупантов погибли не менее 5 тысяч мирных жителей
Об этом глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил в интервью Общественному .
По его словам, только по предварительным подсчетам, в Мариуполе погибли 5 тысяч гражданских.
"По погибшим в Мариуполе ситуация приблизительна. Мы считаем 5 тысяч по меньшей мере. Но это исключительно гражданские. Военных можно считать после обследования всего города. Оно разрушено практически полностью. 90% инфраструктуры города не подлежит восстановлению или подлежит частично", - сказал Кириленко.
- 1 апреля депутаты Мариупольского городского совета призвали мировое сообщество признать геноцидом преступные действия российской армии в городе и стране.
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