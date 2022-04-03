В Мариуполе россияне убили не менее 5 тысяч мирных жителей, - глава Донецкой ОВА Кириленко

Об этом глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил в интервью Общественному .

По его словам, только по предварительным подсчетам, в Мариуполе погибли 5 тысяч гражданских.

"По погибшим в Мариуполе ситуация приблизительна. Мы считаем 5 тысяч по меньшей мере. Но это исключительно гражданские. Военных можно считать после обследования всего города. Оно разрушено практически полностью. 90% инфраструктуры города не подлежит восстановлению или подлежит частично", - сказал Кириленко.

1 апреля депутаты Мариупольского городского совета призвали мировое сообщество признать геноцидом преступные действия российской армии в городе и стране.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb