Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .

"Мариуполь. Шантаж реферндумом. Понятный план по обеспечению явки на псевдореферендум в Мариуполе. Из-за оккупационных администраций возобновили сбор личных данных мариупольцев из-за подачи заявлений на восстановление жилья. Снова. При подаче заявлений прямо говорят, что вопрос компенсаций или восстановления будет решен… после референд , – заметил он.

Кроме того, активным горожанам, в частности председателям ОСМД, оккупанты приказали срочно провести перепись жильцов дома: не только оставшихся в Мариуполе, но и эвакуированных.

"В противном случае угрожают не проводить ремонт повреждений и не предоставлять жилье на замену разрушенного. Поэтому второй день массово проходят рассылки от таких лиц с предложением срочно предоставить личные данные, потому что без этого не будет восстановление дома", - подчеркнул Петр Андрющенко.

13 июня Петр Андрющенко сообщил, что кафиры не будут возмещать потерю жилья горожанам, а лишь частично оплатят строительные материалы.

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