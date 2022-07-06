В Мариуполе россияне требуют проводить перепись населения, угрожая не компенсировать потерю жилья
В Мариуполе россияне собирают личные данные горожан, а в случае отказа предоставлять их угрожают не компенсировать потерю жилья
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .
"Мариуполь. Шантаж реферндумом. Понятный план по обеспечению явки на псевдореферендум в Мариуполе. Из-за оккупационных администраций возобновили сбор личных данных мариупольцев из-за подачи заявлений на восстановление жилья. Снова. При подаче заявлений прямо говорят, что вопрос компенсаций или восстановления будет решен… после референд , – заметил он.
Кроме того, активным горожанам, в частности председателям ОСМД, оккупанты приказали срочно провести перепись жильцов дома: не только оставшихся в Мариуполе, но и эвакуированных.
"В противном случае угрожают не проводить ремонт повреждений и не предоставлять жилье на замену разрушенного. Поэтому второй день массово проходят рассылки от таких лиц с предложением срочно предоставить личные данные, потому что без этого не будет восстановление дома", - подчеркнул Петр Андрющенко.
- 13 июня Петр Андрющенко сообщил, что кафиры не будут возмещать потерю жилья горожанам, а лишь частично оплатят строительные материалы.
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