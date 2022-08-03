В Мариуполе россияне сносят мемориал погибших украинских военных
В Мариуполе россияне демонтируют мемориал погибших украинских военных и планируют установить там памятник Александру Невскому
Об этом сообщил горсовет Мариуполя в телеграме .
"Прямо сейчас в Мариуполе оккупанты демонтируют мемориал военнослужащих из числа мариупольцев, погибших, защищая Украину. Это и без того циничный и жалкий поступок, но российские оккупанты и их пособники пошли еще дальше - они назвали мемориал… фонтаном" - подчеркнули в ведомстве.
Россияне заявляют, что на месте мемориала собираются установить памятник Александру Невскому на коне. Решения не обосновывают, но эта фигура не имеет никакого отношения к Мариуполю.
"Кстати, этот мемориал стал важной составляющей обновленной площади Свободы. Он был изготовлен из гранита в форме украинского герба, по которому струится вода как символ пролитых слез. Вода омывает бронзовые дубовые листья, на каждом из которых - имя погибшего героя", – отметили в горсовете.
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