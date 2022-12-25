В Мариуполе россияне сносят исторические здания
Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики сносят исторические здания в центре города
Об этом в telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Не Драмтеатром единым. В центре города оккупанты начали сносить дома, в том числе, исторического значения. Известный Дом с часами, где находилась студия всемирно известного художника-монументалиста, мозаичника Арнаутова. Под экскаватор", - написал он.
Абсолютно все, что составляет историческую ценность, в городе превращают в пепел, подчеркнул Андрющенко.
- 23 декабря стало известно, что российские оккупационные власти приняли решение снести заднюю и центральную часть драматического театра в Мариуполе, однако фронтальную оставят "как основу реконструкции".
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