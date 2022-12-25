Об этом в telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Не Драмтеатром единым. В центре города оккупанты начали сносить дома, в том числе, исторического значения. Известный Дом с часами, где находилась студия всемирно известного художника-монументалиста, мозаичника Арнаутова. Под экскаватор", - написал он.

Абсолютно все, что составляет историческую ценность, в городе превращают в пепел, подчеркнул Андрющенко.

23 декабря стало известно, что российские оккупационные власти приняли решение снести заднюю и центральную часть драматического театра в Мариуполе, однако фронтальную оставят "как основу реконструкции".