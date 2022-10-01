Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме .

По его словам, по спискам, обнародованным оккупационной "властью Донетчины и Мариуполя", дом на улице Куприна, 3 не подлежал сносу, однако 1 октября россияне спонтанно начали его сносить.

"Ни один из жителей не имел возможности заранее хотя бы что-то забрать из дому. Теперь все будет похоронено под строительным мусором. Россия - это ложь, разрушение и уничтожение", - подчеркнул Петр Андрющенко.

22 июня стало известно, что в Левобережном районе Мариуполя оккупанты массово сносят многоэтажки. Людям не позволяют забрать вещи, сами россияне мародерствуют.

25 июня Петр Андрющенко рассказал, что в Мариуполе россияне распространяют фейковый список домов для сноса, чтобы вернуть людей в город и использовать в качестве рабочей силы.

Оккупанты анонсировали снос домов в Мариуполе с 1 июля.

26 июля Петр Андрющенко показал, как живут на улице жители снесенных оккупантами домов.

21 августа он рассказал, что в Мариуполе захватчики с помощью коллаборантов заселяют российских строителей в уцелевшие квартиры.

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