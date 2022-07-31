В Мариуполе россияне ремонтируют подъезд уничтоженного обстрелами дома, чтобы создать иллюзию восстановления города
В Мариуполе в уничтоженном обстрелами доме оккупанты ремонтируют подъезд и отопление для создания иллюзии восстановления города
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .
"Мариуполь. Наглядная демонстрация того, что вся работа оккупантов направлена только на создание иллюзии восстановления. Улица Владимирская, 7. В разбитом доме оккупанты заменили радиаторы отопления и начали ремонт подъезда. Кажется, здесь комментарии лишние. Мариупольцы, вы до сих пор ожидаете отопления в ?" – заметил он.
Петр Андрющенко призвал жителей Мариуполя эвакуироваться из города, пока есть возможность.
- 26 июля Петр Андрющенко показал, как живут на улице жители снесенных оккупантами домов.
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