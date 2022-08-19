Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .

"Мариуполь. Оккупанты начали вырезать ММК им. Ильича на металлолом. Сегодня над комбинатом поднялся дым. Это вызвано началом распилом крупногабаритного металлолома, частично со скрапом (металлолом вместе со шлаком). Фактически, на очищенной и разминированной. поэтому продолжают кормить мариупольцев лживой надеждой на возобновление завода", - подчеркнул он.

Петр Андрющенко отметил, что комбинат режут на металлолом под руководством "председателя ДНР" Дениса Пушилина, третий день находящегося в Мариуполе вместе с российскими кураторами.

19 августа Петр Андрющенко сообщил, что с помощью движения сопротивления Мариуполя была уничтожена колонна российской техники вместе с оккупантами, которые ехали в сторону Запорожья.

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