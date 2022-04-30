В Мариуполе россияне разрешили жителям перемещаться между Левобережьем и правобережными районами
В Мариуполе оккупанты открыли для гражданских сообщение между Левобережьем и районами на правом берегу через мост на Мухино
Об этом в телеграме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Оккупанты разрешили перемещение между Левобережным районом и другими районами города на Правобережье. Перемещение открыто через мост на Мухино", - рассказал он.
Также россияне обустроили блокпосты для усиления контроля.
- За два месяца оккупации Мариуполя россияне убили там вдвое больше людей, чем нацисты за два года во время Второй мировой войны.
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