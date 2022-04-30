В Мариуполе россияне разрешили жителям перемещаться между Левобережьем и правобережными районами

Об этом в телеграме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



"Оккупанты разрешили перемещение между Левобережным районом и другими районами города на Правобережье. Перемещение открыто через мост на Мухино", - рассказал он.



Также россияне обустроили блокпосты для усиления контроля.

За два месяца оккупации Мариуполя россияне убили там вдвое больше людей, чем нацисты за два года во время Второй мировой войны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb