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В Мариуполе россияне разграбили и уничтожили галерею имени Куинджи

20 августа, 2022 суббота
11:25
Культура

В Мариуполе оккупанты разграбили и разрушили галерею имени Куинджи, в том числе произведения детей с инвалидностью

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .

"Мариупольская галерея им. Куинджи уничтожена и разграблена. Оккупанты разграбили все. Включая экспонаты выставки детей с инвалидностью", - подчеркнул он.

  • В июле во временно оккупированном Мариуполе россияне похитили из Художественного и Краеведческого музеев все ценные экспонаты, а сами учреждения разрушили.

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