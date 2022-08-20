В Мариуполе россияне разграбили и уничтожили галерею имени Куинджи
В Мариуполе оккупанты разграбили и разрушили галерею имени Куинджи, в том числе произведения детей с инвалидностью
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .
"Мариупольская галерея им. Куинджи уничтожена и разграблена. Оккупанты разграбили все. Включая экспонаты выставки детей с инвалидностью", - подчеркнул он.
- В июле во временно оккупированном Мариуполе россияне похитили из Художественного и Краеведческого музеев все ценные экспонаты, а сами учреждения разрушили.
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