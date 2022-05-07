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В Мариуполе россияне раздают горожанам георгиевские ленты и приглашают их на празднование 9 мая

7 мая, 2022 суббота
19:16
война с Россией

В Мариуполе оккупанты приглашают людей на парад 9 мая, хотя власти РФ отрицают его проведение

Об этом в телеграме рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Пока "официальные лица россиян" отрицают проведение парада в Мариуполе, по городу снова массово раздают ленты (георгиевские, - ред.) и приглашают на празднование и парад 9 мая в центр города и Приморский парк на площадь "Воинов-освободителей" с бабушкой", – сообщил он.

По словам Петра Андрющенко, на пропагандистских видео горожане счастливы, поскольку за кадром находится российский военный конвой.

  • Россияне отказываются от проведения "праздника" и "военного парада" во временно оккупированном Донецке и не готовятся к ним. По планам РФ, центром "торжеств" должен стать Мариуполь. Для этого в городе срочно убирают центральные улицы от завалов, тел убитых и неразорвавшихся российских боеприпасов.
  • Российских офицеров снимают с боевых позиций для охраны  "парада" в Мариуполе.

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