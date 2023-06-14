В Мариуполе россияне проверяют детей на причастность к партизанскому движению, - Андрющенко
Во временно оккупированном Мариуполе российские террористы проверяют местных детей на причастность к партизанскому движению
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По информации источника, теперь российские полицейские проверяют не только взрослых, но и детей на причастность к партизанскому движению "Мариуполь. Сопротивление" и сотрудничество с ВСУ.
"В Мариуполе дошли до крайней точки паранойи. Каждый раз, когда кажется, что посреди дна дыра, снизу слышится стук. Снова и снова. Что дальше? Полиграф младенца? Фильтрация эмбриона? Или сразу газовая камера?", - пишет Андрющенко.
- 2 июня в городском совете Мариуполя сообщили, что во временно оккупированном городе россияне готовятся к эвакуации жителей города.
- 13 июня советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что Оккупанты активизировали движение через город с Бердянского направления.
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