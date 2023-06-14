Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По информации источника, теперь российские полицейские проверяют не только взрослых, но и детей на причастность к партизанскому движению "Мариуполь. Сопротивление" и сотрудничество с ВСУ.

"В Мариуполе дошли до крайней точки паранойи. Каждый раз, когда кажется, что посреди дна дыра, снизу слышится стук. Снова и снова. Что дальше? Полиграф младенца? Фильтрация эмбриона? Или сразу газовая камера?", - пишет Андрющенко.