В Мариуполе россияне приступили к восстановлению уничтоженного ими драмтеатра, - Андрющенко
В Мариуполе оккупанты начали восстанавливать разрушенный ими драмтеатр и украли уникальную детскую площадку из сквера
Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме .
"Драмтеатр. Апофеоз цинизма. Оккупанты приступают к восстановлению здания Драматического театра. Вчера завезены первые металлоконструкции для крыши и укрепления", - отметил он.
В сквере россияне продолжают демонтировать систему полива. Также они украли уникальную детскую площадку и заменили ее перемещенной из двора, сделанной по программе "Уютный двор".
"Однако завезли новые мусорники и лавочки. Архиологическая консервация Храма Марии повреждена, а сама металлическая модель-реконструкция украдена. Разрушения и представления на костях - лицо России", - подчеркнул советник мэра.
- 16 марта 2022 года россияне сбросили мощную бомбу на Драматический театр Мариуполя, в бомбоубежище которого было 1000 человек.
- 23 марта 2022 стало известно, что в Мариуполе россияне уничтожают доказательства убийства гражданских в укрытии под Драматическим театром.
- 20 мая 2022 года советник мэра Мариуполя сообщил, что россияне завершили разбор завалов Драмтеатра в Мариуполе, теперь определить количество погибших невозможно .
- 30 июня международная организация Amnesty International, расследовавшая уничтожение Мариупольского драматического театра, пришла к выводу, что оккупанты осознанно сбросили бомбу на театр, зная, что там скрываются сотни мирных жителей.
- По состоянию на 24 июля РФ готовит расследование о событиях в Мариупольском драмтеатре.
- 24 июля Центр противодействия дезинформации сообщил, что россияне распространяют новые фейки об авиаударе по драмтеатру в Мариуполе, однако британские правозащитники их опровергают.
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