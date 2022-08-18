Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме .

"Драмтеатр. Апофеоз цинизма. Оккупанты приступают к восстановлению здания Драматического театра. Вчера завезены первые металлоконструкции для крыши и укрепления", - отметил он.

В сквере россияне продолжают демонтировать систему полива. Также они украли уникальную детскую площадку и заменили ее перемещенной из двора, сделанной по программе "Уютный двор".

"Однако завезли новые мусорники и лавочки. Архиологическая консервация Храма Марии повреждена, а сама металлическая модель-реконструкция украдена. Разрушения и представления на костях - лицо России", - подчеркнул советник мэра.

16 марта 2022 года россияне сбросили мощную бомбу на Драматический театр Мариуполя, в бомбоубежище которого было 1000 человек.

23 марта 2022 стало известно, что в Мариуполе россияне уничтожают доказательства убийства гражданских в укрытии под Драматическим театром.

20 мая 2022 года советник мэра Мариуполя сообщил, что россияне завершили разбор завалов Драмтеатра в Мариуполе, теперь определить количество погибших невозможно .

30 июня международная организация Amnesty International, расследовавшая уничтожение Мариупольского драматического театра, пришла к выводу, что оккупанты осознанно сбросили бомбу на театр, зная, что там скрываются сотни мирных жителей.

По состоянию на 24 июля РФ готовит расследование о событиях в Мариупольском драмтеатре.

24 июля Центр противодействия дезинформации сообщил, что россияне распространяют новые фейки об авиаударе по драмтеатру в Мариуполе, однако британские правозащитники их опровергают.

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