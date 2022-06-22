Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .

"Мариуполь. Оккупанты начали новое одновременное строительство фортификаций и модульных домов", - отметил он.

Фортификация и дома расположены в районе пригородной автостанции, на выезде в сторону Мангуша.

"Вся линия обороны россиян в итоге прикрыта живым щитом гражданских мариупольцев", - подчеркнул мэр.

В Левобережном районе Мариуполя оккупанты массово разрушают многоэтажки, не давая горожанам забрать вещи и прибегая к мародерству.

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