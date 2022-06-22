В Мариуполе россияне прикрывают линию обороны "живым щитом" из горожан, - советник мэра
В Мариуполе оккупанты одновременно строят модульные дома и фортификации, прикрывая линию обороны живым щитом
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .
"Мариуполь. Оккупанты начали новое одновременное строительство фортификаций и модульных домов", - отметил он.
Фортификация и дома расположены в районе пригородной автостанции, на выезде в сторону Мангуша.
"Вся линия обороны россиян в итоге прикрыта живым щитом гражданских мариупольцев", - подчеркнул мэр.
- В Левобережном районе Мариуполя оккупанты массово разрушают многоэтажки, не давая горожанам забрать вещи и прибегая к мародерству.
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