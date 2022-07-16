В Мариуполе россияне попытались подключить электричество: загорелись детский сад и школа
В Мариуполе попытки россиян подключить электричество привели к пожарам в детском саду и школе. Из-за нехватки воды тушение огня малоэффективно
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .
"Мариуполь. Сейчас. Левобережный район. Попытки подключить электричество любой ценой дают ожидаемый результат. Вчера из-за экспериментов возник пожар в здании детского сада №42. День раньше - пожар в здании школы №69. О частных домах вообще лучше умолчать" , – подчеркнул он.
По словам Петра Андрющенко, эффективность тушения пожаров стремительно снижается, ведь воду МЧСники вынуждены набирать в реках.
- Ранее в Мариуполе кафиры провели "эксперимент" по электрификации, в результате чего 10 июня загорелся масличный завод и были уничтожены тысячи тонн семян.
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