Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .

"Мариуполь. Сейчас. Левобережный район. Попытки подключить электричество любой ценой дают ожидаемый результат. Вчера из-за экспериментов возник пожар в здании детского сада №42. День раньше - пожар в здании школы №69. О частных домах вообще лучше умолчать" , – подчеркнул он.

По словам Петра Андрющенко, эффективность тушения пожаров стремительно снижается, ведь воду МЧСники вынуждены набирать в реках.

Ранее в Мариуполе кафиры провели "эксперимент" по электрификации, в результате чего 10 июня загорелся масличный завод и были уничтожены тысячи тонн семян.

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