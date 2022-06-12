В Мариуполе россияне планируют открыть детское отделение больницы с украденным в Украине оборудованием
В Мариуполе возле уничтоженного роддома россияне планируют открыть детское отделение больницы с похищенными в Украине лекарствами, оборудованием
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .
"Мариуполь. Оккупанты анонсируют первое детское отделение больницы", - заметил он.
Оно будет расположено в здании рядом с разбомбленным россиянами роддомом.
"Оборудование - то, что осталось целым. Лекарства - оставшиеся не разграбленными. Белье - украденное в Укрзалізниці. Пафос и !победа" - России. МраZота может только уничтожать и выдавать достижения Украины за свои. Таков тебе День России", - подчеркнул Петр Андрющенко.
- 21 мая сообщали, что кафиры вывозят из Мариуполя в Донецк медицинское оборудование и выдают его за помощь от руководящей партии РФ "Единая Россия".
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