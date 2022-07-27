В Мариуполе россияне перестали выдавать гумопомощь взрослым, - горсовет
В Мариуполе оккупанты не оказывают гуманитарную помощь взрослым, чтобы заставить их разбирать завалы и разминировать территорию
Об этом сообщил Мариупольский горсовет в телеграмме .
"Оккупанты прекратили выдавать гуманитарную помощь в Мариуполе. Это очередное издевательство над жителями, чтобы заставить их пойти на унизительные, а порой и опасные работы по разбору завалов и разминированию города", - подчеркнули в ведомстве.
Теперь продукты будут получать только дети, но только если гумпомощь будет.
- 30 июня писали, что с 1 июля россияне не будут давать трудоспособным гумпомощь, а заработать деньги можно, только разбирая завалы.
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