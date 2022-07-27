Об этом сообщил Мариупольский горсовет в телеграмме .

"Оккупанты прекратили выдавать гуманитарную помощь в Мариуполе. Это очередное издевательство над жителями, чтобы заставить их пойти на унизительные, а порой и опасные работы по разбору завалов и разминированию города", - подчеркнули в ведомстве.

Теперь продукты будут получать только дети, но только если гумпомощь будет.

30 июня писали, что с 1 июля россияне не будут давать трудоспособным гумпомощь, а заработать деньги можно, только разбирая завалы.

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