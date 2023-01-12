В Мариуполе россияне окончательно снесли историческую памятку - "Дом с часами"
Оккупанты окончательно снесли историческую достопримечательность Мариуполя - "Дом с часами", раньше там была мастерская монументалиста Виктора Арнаутова
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Захватчики полностью снесли Дом с часами, историческую достопримечательность Мариуполя, которая раньше была мастерской мирового гения, художника-монументалиста Виктора Арнаутова.
"Дом с часами", который является историческим памятником, где находилась мастерская мирового гения монументального искусства Арнаутова - снесен. С начала демонтажа оккупанты кричали, что это не снос, а реконструкция. Вот она – реконструкция от оккупантов. В ноль. В труху. Так, экскаваторами после бомб, уничтожают всю настоящую историю Мариуполя", - написал советник мэра.
- 23 декабря стало известно, что российские оккупационные власти приняли решение снести заднюю и центральную часть драматического театра в Мариуполе, однако фронтальную оставят "как основу реконструкции".
- Ранее Петр Андрющенко также сообщал о сносе исторических памятников в оккупированном городе, в частности, в его центре.
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