В Мариуполе россияне окончательно снесли историческую памятку - "Дом с часами"

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Захватчики полностью снесли Дом с часами, историческую достопримечательность Мариуполя, которая раньше была мастерской мирового гения, художника-монументалиста Виктора Арнаутова.

"Дом с часами", который является историческим памятником, где находилась мастерская мирового гения монументального искусства Арнаутова - снесен. С начала демонтажа оккупанты кричали, что это не снос, а реконструкция. Вот она – реконструкция от оккупантов. В ноль. В труху. Так, экскаваторами после бомб, уничтожают всю настоящую историю Мариуполя", - написал советник мэра.

23 декабря стало известно, что российские оккупационные власти приняли решение снести заднюю и центральную часть драматического театра в Мариуполе, однако фронтальную оставят "как основу реконструкции".

Ранее Петр Андрющенко также сообщал о сносе исторических памятников в оккупированном городе, в частности, в его центре.

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