Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграм.

"Скрытая мобилизация. Оккупанты прибегают к новым выдумкам для обеспечения скрытой мобилизации в Мариуполе. Сейчас - через "трудоустройство в охранную фирмы". Предложения и призывы появились по всему городу. Правда, никто не говорит мужчинам, что охранять придется окопы на передовой", – подчеркнул он.

По словам Петра Андрющенко, скрытая "мобилизация" обусловлена нехваткой личного состава среди оккупантов.

18 июня советник мэра сообщил, что в ближайшее время в Мариуполе оккупанты планируют "мобилизовать" осужденных .

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