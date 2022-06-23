В Мариуполе россияне "мобилизуют" мужчин под видом "трудоустройства в охранную фирму", - советник мэра
В Мариуполе оккупанты расклеивают объявления о трудоустройстве в охранную фирму, а на самом деле призывают мужчин на фронт
Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграм.
"Скрытая мобилизация. Оккупанты прибегают к новым выдумкам для обеспечения скрытой мобилизации в Мариуполе. Сейчас - через "трудоустройство в охранную фирмы". Предложения и призывы появились по всему городу. Правда, никто не говорит мужчинам, что охранять придется окопы на передовой", – подчеркнул он.
По словам Петра Андрющенко, скрытая "мобилизация" обусловлена нехваткой личного состава среди оккупантов.
- 18 июня советник мэра сообщил, что в ближайшее время в Мариуполе оккупанты планируют "мобилизовать" осужденных .
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