В Мариуполе россияне ищут места для перебазирования боеприпасов, - представитель обороны Таврического направления Дмитрашковский
Во временно оккупированном Мариуполе враг начинает постепенно отодвигать свои базы и ищет места, куда можно перебазировать боеприпасы и склады
Об этом в эфире Еспресо заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.
"В Бердянске враг очертил тыловую зону, где лечат раненых бойцов. Все медицинские учреждения сейчас заняты российскими воинами. Есть сообщения о нехватке медикаментов и хирургических средств для проведения операций. В Мариуполе враг начинает понемногу отодвигать свои базы, потому что понимает, что мы имеем возможность досставать до него с помощью дронов или артиллерии. Россияне ищут места, куда можно перебазировать боеприпасы и склады с горючим. В Мелитополе враг продолжает свою деятельность - от мародерства до принуждения людей, которые там проживают, получать российское гражданство. Тем, кто отказывается, продолжают угрожать депортацией", – рассказал он.
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