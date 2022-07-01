Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .

"Мародерство на государственном уровне на низком старте. Оккупанты запустили буксирный кран для очистки суходного канала и акватории порта. Из Мариупольского района отдельно подано электричество и продолжается запуск портовых кранов. Фактически, в первой декаде порт будет готов для принятия грузов и отгрузок на отгрузку канал", - заметил он.

Награбленные в Украине металлопрокат и зерно российские оккупанты собираются вывозить напрямую через Сирию.

"Именно такой канал согласовали при визите на прошлой неделе в Сирию куратор от Госдумы России Саблин и представители так называемой ДНР. Россия продолжает воровать все, что не смогла разрушить", - подчеркнул Петр Андрющенко.

18 мая писали, что в Мариуполе россияне пытаются возобновить работу торгового порта и вывезти в РФ зерно, металл и глину на десятки миллионов долларов.

28 мая омбудсман Людмила Денисова сообщила, что россияне вывозят из Мариуполя в Ростов 3 тыс. тонн металла, разминируя для этого порт и восстанавливая железнодорожное сообщение.

29 мая Петр Андрющенко показал видео похищения россиянами металла из города.

3 июня в порт Ростова прибыло российское судно из 2,5 тыс. тонн металла, похищенного оккупантами в Мариуполе.

12 июня россияне третий раз похитили из Мариуполя металл в РФ.

13 июня заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов также сообщил, что российские захватчики массово похищают украинский металл в Мариуполе.

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