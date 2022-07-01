В Мариуполе россияне готовят порт для вывоза украденных ими же зерна и металла через Сирию, - советник мэра
В Мариуполе россияне очищают акваторию порта и запускают краны для вывоза украденных ими в Украину зерна и металла через Сирию
Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .
"Мародерство на государственном уровне на низком старте. Оккупанты запустили буксирный кран для очистки суходного канала и акватории порта. Из Мариупольского района отдельно подано электричество и продолжается запуск портовых кранов. Фактически, в первой декаде порт будет готов для принятия грузов и отгрузок на отгрузку канал", - заметил он.
Награбленные в Украине металлопрокат и зерно российские оккупанты собираются вывозить напрямую через Сирию.
"Именно такой канал согласовали при визите на прошлой неделе в Сирию куратор от Госдумы России Саблин и представители так называемой ДНР. Россия продолжает воровать все, что не смогла разрушить", - подчеркнул Петр Андрющенко.
- 18 мая писали, что в Мариуполе россияне пытаются возобновить работу торгового порта и вывезти в РФ зерно, металл и глину на десятки миллионов долларов.
- 28 мая омбудсман Людмила Денисова сообщила, что россияне вывозят из Мариуполя в Ростов 3 тыс. тонн металла, разминируя для этого порт и восстанавливая железнодорожное сообщение.
- 29 мая Петр Андрющенко показал видео похищения россиянами металла из города.
- 3 июня в порт Ростова прибыло российское судно из 2,5 тыс. тонн металла, похищенного оккупантами в Мариуполе.
- 12 июня россияне третий раз похитили из Мариуполя металл в РФ.
- 13 июня заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов также сообщил, что российские захватчики массово похищают украинский металл в Мариуполе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.42
Покупка 34.42Продажа 35.17
-
EUR
Покупка 35.74Продажа 36.88
- Актуальное
- Важное