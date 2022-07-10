В Мариуполе россияне дали водоснабжение в ответ на местный бунт: город затопило
В Мариуполе россияне включили водоснабжение из-за бунтов местных, но в результате некачественного ремонта труб затопил город
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .
"Мариуполь. В ответ на бунты волонтеровки и резонанса по отключению водоснабжения, вчера оккупанты "дали воду". Даже на Левобержье. На, как дали. Вода на улицах появилась, в кранах - нет", - отметил он.
По словам Петра Андрющенко, это произошло из-за некачественного ремонта, ведь вместо замены километров труб оккупанты установили тысячи хомутов.
"Собственно, так выглядит ремонт водопровода в Мариуполе. Яркая иллюстрация россии и кафиров - новый хомут на ржавую трубу в городе пробои артиллерией. Результат будет одинаков - фонтаны, реки, озера. И проблема с водоснабжением", - подчеркнул советник мэра в телеграмме .
- 21 июня советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что мариупольцы имеют доступ к питьевой воде в лучшем случае раз в неделю .
- 30 июня в Мариуполе, где большинство жителей не имеют доступа к питьевой воде, кафиры начали мыть улицы .
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