В Мариуполе россияне боятся, что дети могут сотрудничать с партизанами
Во временно оккупированном Мариуполе российские террористы проверяют даже детей
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Оккупационная администрация начала проверять местных подростков на причастность к партизанскому движению. Детей останавливают на блок-постах, проверяют телефоны и наличие паспорта врага. Также проводят "профилактические беседы", на которых требуют сообщать о "ненадежных товарищах", - пишет ЦНС.
В Центре отметили, что в Мариуполе наблюдается усиление фильтрационных мероприятий, а также продолжается практика похищения жителей.
- 2 июня в городском совете Мариуполя сообщили, что во временно оккупированном городе россияне готовятся к эвакуации жителей города.
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