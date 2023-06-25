В Мариуполе россияне боятся, что дети могут сотрудничать с партизанами

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Оккупационная администрация начала проверять местных подростков на причастность к партизанскому движению. Детей останавливают на блок-постах, проверяют телефоны и наличие паспорта врага. Также проводят "профилактические беседы", на которых требуют сообщать о "ненадежных товарищах", - пишет ЦНС.

В Центре отметили, что в Мариуполе наблюдается усиление фильтрационных мероприятий, а также продолжается практика похищения жителей.