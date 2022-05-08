В Мариуполе россиянами уничтожены 25 тыс. украинцев, преимущественно гражданских. Мы ликвидировали 2,5 тыс. рашистов, - "Азов"
Офицеры штаба обороны Мариуполя, чьи подразделения продолжают удерживать комбинат "Азовсталь", назвали суммарные данные по потерям врага и жертвам среди мирных жителей города
Трансляцию брифинга ведет телеканал Еспресо.TV .
"Украинские бойцы в Мариуполе уничтожили 2,5 тысячи россиян и ранили еще 5 тысяч оккупантов – и это все без поддержки авиации и артиллерии", - заявил офицер разведки управления полка "Азов" Илья Самойленко.
При этом офицер подчеркнул, что 2500 убитых оккупантов - это только то, что сделал полк "Азов". Потери, которые наносили другие подразделения, не входили в подсчет
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"В Мариуполе россияне потеряли 15% вторгшихся в Украину войск. Вместе с тем, - продолжил Самойленко, - российские оккупанты убили 25 тыс. мариупольцев".
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