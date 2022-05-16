В Мариуполе Россия готовит подделку письменных "свидетельств" о "зверствах украинской армии", - советник мэра

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, для проведения такой операции российские оккупанты объявили о начале регистрации на компенсацию за уничтоженное жилье и/или потерю члена семьи. За утраченное жилье рашисты обещают компенсацию на сумму 500 тыс. рублей (ориентировочно $6 тыс), за погибшего члена семьи – 3 млн. рублей. (ориентировочно $33 тыс.).

Регистрация заявлений на компенсацию проводят в помещении городской школы №9. Условие представления собственноручно составленного письменного заявления – мариупольцы должны обязательно указать в нем, что имущество "было уничтожено украинскими военными", а близкие "убиты украинской армией". В отсутствие такой отметки или в случае отказа ее сделать оккупанты сообщают, что компенсации не будет. Учитывая состояние информационной блокады и психологическое давление, мариупольцы подают заявления с соответствующими примечаниями в надежде получить средства.

"В итоге Россия получает десятки тысяч собственноручно составленных письменных "свидетельств" о "зверствах украинской армии". Которые должны использоваться для влияния на международное мнение, в т.ч. с широкой оглаской из-за пропагандистских медиа-каналов, продолжающих свою деятельность на территории стран ЕС", – добавляет Андрющенко.

Советник мэра добавляет, что на самом деле никакую компенсацию местни получить не смогут, ведь на выполнение этих обещаний мариупольцам Россия должна потратить не менее 2,5 млрд долларов США. А это невозможно, в частности, учитывая нынешнее состояние экономики РФ.

Мариуполь остается без света в то время, как оккупанты обустроили электроснабжение исключительно в месте их "администрации"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb