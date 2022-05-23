В Мариуполе РФ выдает кадры уничтожения своей армии за собственные "достижения"
В Мариуполе оккупанты публикуют кадры уничтожения своих войск в жилых кварталах и выдают их за ВСУ
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в телеграмме.
"Почти вчера наши Защитники обнародовали видео уничтожения российских танков, пытавшихся спрятаться под прикрытием гражданских домов. Сейчас российская пропаганда частично показывает те же кадры, указывая что это ВСУ прячет танки в жилых кварталах, а Россия их уничтожает", - подчеркнул он.
Петр Андрющенко призвал не пересматривать российские паблики, ведь они направлены не только на жителей РФ, но и украинцев для подрыва духа сопротивления.
- 21 мая сообщалось, что Россия пригласит иностранных журналистов, чтобы скрыть последствия военных преступлений на временно оккупированных территориях.
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