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В Мариуполе РФ выдает кадры уничтожения своей армии за собственные "достижения"

23 мая, 2022 понедельник
10:00
война с Россией

В Мариуполе оккупанты публикуют кадры уничтожения своих войск в жилых кварталах и выдают их за ВСУ

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в телеграмме.

"Почти вчера наши Защитники обнародовали видео уничтожения российских танков, пытавшихся спрятаться под прикрытием гражданских домов. Сейчас российская пропаганда частично показывает те же кадры, указывая что это ВСУ прячет танки в жилых кварталах, а Россия их уничтожает", - подчеркнул он.

Петр Андрющенко призвал не пересматривать российские паблики, ведь они направлены не только на жителей РФ, но и украинцев для подрыва духа сопротивления.

  • 21 мая сообщалось, что Россия пригласит иностранных журналистов, чтобы скрыть последствия военных преступлений на временно оккупированных территориях.

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