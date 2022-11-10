В Мариуполе река Кальчик приобрела странный цвет, - советник городского головы Андрющенко

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Из нового, что мы начали видеть в Мариуполе, это последствия влияния оккупации на экологию региона. Наша река Кальчик приобрела в последнее время странный цвет, как это не дико звучит, именно болотно-синего. Мы это связываем, с отравлением водоемов и как следствие - большое количество погибших. Но, пожалуй, главной причиной является неработающая канализация. И третья причина - промышленная пыль, которая совершенно бесконтрольна после того, как в оккупированном городе остановили заводы и никто не занимается никакими экологическими средствами", - пояснил советник городского головы Мариуполя



Петр Андрющенко добавил, что мелкая дисперсионная пыль также влияет на экологию Мариуполя и Мариупольского района.

Ранее Мариупольский горсовет сообщал , что мариупольцы задыхаются от дыма из-за поджога оккупантами местности вокруг реки Кальчик.

Также советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказывал, что воду с фекальным веществом оккупанты выдают в Мариуполе за питьевую.