В Мариуполе разминируют завалы ценой жизни мирян и воруют зерно у предприятий, – Андрющенко

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Запущен дизель-поезд с двумя плацкартными вагонами Мариуполь-Волноваха. К поезду присоединены две противодиверсионные платформы. Запуск поезда удивительным образом совпадает с запуском военно-транспортной логистики из Мариупольского порта по тем же путям. Источники сообщают, что график движения грузового поезда сразу за пассажирским. Совпадение или живой щит против подрыва путей – ответ очевиден", – пишет советник мэра.

Кроме того, оккупанты возобновили набор людей на Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, что значит разминирование ценой жизни мирных жителей города.

В Мариуполе оккупанты заставляют людей разбирать завалы и убирать улицы за тарелку каши и бутылку воды.

После дождя из-за неисправности водооттоков вся канализационная вода с нечистотами оказалась на улицах города.