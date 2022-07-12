В Мариуполе разминируют завалы ценой жизни мирян и воруют зерно у предприятий, – Андрющенко
В Мариупольском районе оккупанты продолжают воровать урожай украинских предприятий, все собранное зерно забирает так называемый "торговый дом ДНР"
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Запущен дизель-поезд с двумя плацкартными вагонами Мариуполь-Волноваха. К поезду присоединены две противодиверсионные платформы. Запуск поезда удивительным образом совпадает с запуском военно-транспортной логистики из Мариупольского порта по тем же путям. Источники сообщают, что график движения грузового поезда сразу за пассажирским. Совпадение или живой щит против подрыва путей – ответ очевиден", – пишет советник мэра.
Кроме того, оккупанты возобновили набор людей на Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, что значит разминирование ценой жизни мирных жителей города.
- В Мариуполе оккупанты заставляют людей разбирать завалы и убирать улицы за тарелку каши и бутылку воды.
- После дождя из-за неисправности водооттоков вся канализационная вода с нечистотами оказалась на улицах города.
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