В Мариуполе раздался взрыв, подтверждено попадание в склад БК оккупантов, - горсовет

Об этом сообщили в телеграм-канале Мариупольского городского совета.

"В центре Мариуполя взрыв. Вероятно, прилет по позициям оккупантов. Ждем подтверждения информации", - говорится в сообщении.

Впоследствии в горсовете добавили, что очевидцы подтверждают звуки детонации: "Минус еще один склад БК оккупантов".

О взрыве в Мариуполе сообщил также в телеграм-канале советник мэра Петр Андрющенко.

"Мариуполь Звук взрыва. Одиночный. Эпицентр по линии Кирова - Новоселовка - Тополиная. После взрыва город наслаждается звуками детонации БК", - написал он.