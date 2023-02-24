В Мариуполе раздался взрыв, подтверждено попадание в склад БК оккупантов, - горсовет
В центре временно оккупированного Мариуполя вечером 24 февраля раздался мощный взрыв
Об этом сообщили в телеграм-канале Мариупольского городского совета.
"В центре Мариуполя взрыв. Вероятно, прилет по позициям оккупантов. Ждем подтверждения информации", - говорится в сообщении.
Впоследствии в горсовете добавили, что очевидцы подтверждают звуки детонации: "Минус еще один склад БК оккупантов".
О взрыве в Мариуполе сообщил также в телеграм-канале советник мэра Петр Андрющенко.
"Мариуполь Звук взрыва. Одиночный. Эпицентр по линии Кирова - Новоселовка - Тополиная. После взрыва город наслаждается звуками детонации БК", - написал он.
- В ночь на 23 февраля в Кальмиусском районе временно оккупированного Мариуполя прогремели три взрыва, а на территории металлургического комбината им. Ильича произошел пожар
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