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В Мариуполе раздался взрыв и сразу активизировалась авиация РФ, - советник мэра

24 января, 2023 вторник
11:33
война с Россией

Во временно оккупированном Мариуполе утром 24 января прогремел взрыв и в городе активизировалась российская авиация

Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Наконец, доброе утро! 8:40 громкий взрыв прилета в пригородном районе оккупантского ЖК Невский. Там, где обычно оккупанты разворачивали системы ПВО. Сразу за взрывом массовое движение вертолётов. Подробности уточняем", - написал он.

  • Напомним, 9 января стало известно, что больницы временно оккупированного Мариуполя переполнены, людей отказываются госпитализировать, а морги не успевают убирать тела умерших.
  • 10 января советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские захватчики в Мариуполе с 1 января обязали учителей, медиков и работников госучреждений получать российские паспорта.

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