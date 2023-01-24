В Мариуполе раздался взрыв и сразу активизировалась авиация РФ, - советник мэра

Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Наконец, доброе утро! 8:40 громкий взрыв прилета в пригородном районе оккупантского ЖК Невский. Там, где обычно оккупанты разворачивали системы ПВО. Сразу за взрывом массовое движение вертолётов. Подробности уточняем", - написал он.

Напомним, 9 января стало известно, что больницы временно оккупированного Мариуполя переполнены, людей отказываются госпитализировать, а морги не успевают убирать тела умерших.

10 января советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские захватчики в Мариуполе с 1 января обязали учителей, медиков и работников госучреждений получать российские паспорта.