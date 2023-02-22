В Мариуполе прогремело более 10 взрывов, уничтожен склад БК оккупантов, – горсовет
Во временно оккупированном Мариуполе вечером 21 февраля прогремели многочисленные взрывы. Горсовет подтвердил уничтожение склада БК оккупантов
Подтверждение было обнародовано 22 февраля в телеграм-канале Мариупольского городского совета.
"Есть подтверждение, что в районе аэропорта (Центральный район) уничтожен склад БК окупантов", - говорится в сообщении.
Вечером 21 февраля сообщалось об 11 взрывах во временно оккупированном городе.
"Пока известно об 11 взрывах в оккупированном Россией городе. Первый взрыв прогремел в 22:33. Предварительно есть информация о двух попаданиях - в районе АС-2 (Центральный район) и Стан-3000 (Кальмиусский район). Вероятно, в местах скопления враждебной силы", – говорится в сообщении.
По информации горсовета, жители также сообщают о проблемах со светом и связью в Центральном и Левобережном районах города. Информацию уточняют и проверяют.
В местных телеграм-каналах сообщают о взрывах в разных районах Донецка, а также в Макеевке, Снежном, Шахтерске, Торезе, Харцызске, Иловайске. Представитель власти окупантов Харцызска сообщил, что работает ПВО. Официальной информации Генштаба ВСУ или представителей украинской власти пока нет.
- 14 февраля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире Еспресо рассказал , что в оккупированном городе разбиты три лагеря подготовки мобилизованных, также есть два полигона для слаживания российских войск.
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