Подтверждение было обнародовано 22 февраля в телеграм-канале Мариупольского городского совета.

"Есть подтверждение, что в районе аэропорта (Центральный район) уничтожен склад БК окупантов", - говорится в сообщении.

Вечером 21 февраля сообщалось об 11 взрывах во временно оккупированном городе.

"Пока известно об 11 взрывах в оккупированном Россией городе. Первый взрыв прогремел в 22:33. Предварительно есть информация о двух попаданиях - в районе АС-2 (Центральный район) и Стан-3000 (Кальмиусский район). Вероятно, в местах скопления враждебной силы", – говорится в сообщении.

По информации горсовета, жители также сообщают о проблемах со светом и связью в Центральном и Левобережном районах города. Информацию уточняют и проверяют.

В местных телеграм-каналах сообщают о взрывах в разных районах Донецка, а также в Макеевке, Снежном, Шахтерске, Торезе, Харцызске, Иловайске. Представитель власти окупантов Харцызска сообщил, что работает ПВО. Официальной информации Генштаба ВСУ или представителей украинской власти пока нет.