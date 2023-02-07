В Мариуполе раздались взрывы, в небо поднялась авиация, - советник мэра Андрющенко

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что пять громких взрывов прогремели в Приморском районе города. По его словам, это произошло в районе порта. Именно туда оккупанты недавно завезли технику и системы ПВО.

Также Андрющенко добавил, что после взрывов в небе над Мариуполем появилось большое количество авиации. В то же время пророссийские чаты "вычищаются со скоростью пули". Также захватчики почти сразу сообщили о работе ПВО.

Подробности взрывов выясняют.