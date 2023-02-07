В Мариуполе раздались взрывы, в небо поднялась авиация, - советник мэра Андрющенко
Во вторник, 7 января, в одном из районов временно оккупированного Мариуполя прогремели пять взрывов, после чего в небо поднялось большое количество авиации
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Он отметил, что пять громких взрывов прогремели в Приморском районе города. По его словам, это произошло в районе порта. Именно туда оккупанты недавно завезли технику и системы ПВО.
Также Андрющенко добавил, что после взрывов в небе над Мариуполем появилось большое количество авиации. В то же время пророссийские чаты "вычищаются со скоростью пули". Также захватчики почти сразу сообщили о работе ПВО.
Подробности взрывов выясняют.
- 6 февраля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил , что россияне в ближайшее время могут полностью отключить интернет на неопределенный срок во временно оккупированном Мариуполе и планируют ввести глобальную слежку.
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